Avec l’avènement de la Covid-19, les autorités avaient pris des mesures restrictives en vue de briser la chaîne de contamination du virus. Ainsi, interdiction avait été faite aux taximen de transporter plus de trois personnes à bord et ce, afin de respecter les mesures-barrières. En conséquence, les taximen avaient décidé d’augmenter le prix du taxi qui, jusqu’à ce jour, reste inchangé. Mais on fait le constat que depuis quelque temps, plus rien n’est respecté. Tant et si bien que l’on voit des taxis pleins à craquer avec parfois une dizaine de personnes à bord. Voyez-vous ? Ça ne fait pas sérieux. Car, tant qu’à faire, les taximen se devraient de revoir à la baisse le prix du taxi.

Boundi OUOBA