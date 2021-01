Un camion mal stationné a été à l’origine d’un accident de la circulation qui a fait 16 victimes dont un décès. C’était au cours du week-end écoulé à Pouni, dans la région du Centre-Ouest aux environs de 21h, sur la RN1. Ce drame, une fois de plus, doit nous interpeller dans l’observation des règles de la circulation routière. Car, il faut le dire, quand on veut stationner un engin sur la chaussée, on prend le soin de poser des balises pour éviter d’éventuels désagréments. C’est un minimum que doit connaître tout conducteur digne de ce nom.

Valérie YAMEOGO/TIANHOUN