LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Reconstruction du sein par greffon au Burkina : bravo à toute l’Afrique !

Le fait est si rare qu’il mérite d’être souligné. Il s’agit de la reconstruction du sein par greffon, qui constitue une première dans l’histoire de la médecine au Burkina Faso. L’opération a été conduite par une équipe mixte du Burkina et de la Suisse, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le cancer. Quand on sait que la reconstruction mammaire est une intervention très complexe, on ne peut que saluer toute l’équipe pour une telle prouesse. Bravo donc à tous !

COUP DE GUEULE

Des malfrats déguisés en FDS : un acte hautement répréhensible !

Des malfrats qui se faisaient passer pour des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour braquer des boutiques. Ils opéraient essentiellement dans les arrondissements 10 et 11 de Ouagadougou où ils ont réussi à faire beaucoup de victimes avant d’être alpagués. Voyez-vous ? Non seulement le vol est un acte hautement répréhensible, mais aussi les auteurs en rajoutent en cherchant à ternir l’image des FDS qui, par ces temps qui courent, travaillent à améliorer leur collaboration avec les populations. C’est tout simplement inadmissible !