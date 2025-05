JOURNEE DES COUTUMES ET TRADITIONS AU BURKINA : Une invite au retour aux sources

Depuis 2024, les Burkinabè célèbrent chaque 15-Mai, la Journée des coutumes et traditions. Une journée instituée, l’année dernière, par décret présidentiel, conformément à la loi N°079-2015/CNT du 23 novembre 2015 portant institution des fêtes légales et événements à caractère historique au pays des Hommes intègres. « Dédiée à la célébration du culte ancestral », elle vise aussi à renforcer la laïcité de l’Etat et à permettre à la religion traditionnelle, de retrouver sa place dans notre société. Toujours est-il que depuis deux ans, les Burkinabè essaient de s’approprier l’esprit de cette journée qui, au-delà de la volonté d’offrir aux adeptes de la religion traditionnelle, un cadre de promotion des valeurs et pratiques ancestrales, se veut une invite au retour aux sources.

De nombreux Burkinabè sont d’abord traditionnalistes avant d’être attachés à une autre religion

Et au-delà de l’équité qui a pu guider les autorités dans l’instauration de cette journée qui est chômée et payée au Burkina Faso au même titre que les autres fêtes religieuses, c’est une journée qui appelle à l’introspection afin de mieux définir et cerner notre identité d’Africains fortement attachés à nos racines. De ce point de vue, la Journée des coutumes et traditions se veut une sorte d’affirmation de soi pour ceux des Burkinabè désireux d’assumer au grand jour, leur attachement à leur culture. Et en la matière, ce sont les traditionnalistes revendiqués ou ceux qui se présentent comme tels, qui sont le plus mis en lumière à l’occasion de cette journée qui renvoie dans la conscience de bien des Burkinabè, aux cérémonies d’invocation des mânes des ancêtres à travers des rites sacrificiels. Mais au-delà de ces cérémonies cultuelles, la Journée des coutumes et traditions est une journée forte en symbolique, qui permet aux Burkinabè d’être en harmonie avec leur culture. Une culture fortement ancrée dans la tradition et qui véhicule des valeurs qui permettent aussi de préserver l’harmonie sociale. Au nombre de ces valeurs, l’intégrité, la franchise et la loyauté, l’humilité, le courage, l’honneur, le respect des anciens, le respect de la vie humaine, le respect des règles de la vie en communauté, mais aussi le respect de la nature. Dans nos sociétés traditionnelles, on n’entreprend rien de ce qui engage la vie de la communauté, sans consulter les ancêtres en demandant leurs faveurs et leurs bénédictions. Il en est de même de la nature qui a ses règles et que l’on doit aussi respecter. Par exemple, dans bien de nos sociétés traditionnelles, il est de coutume d’entamer la saison des pluies par des rites qui permettent de déterminer si la saison sera bonne ou pas, pour mieux aviser. Et cette pratique est toujours en vigueur dans plusieurs contrées du pays des Hommes intègres. De même, lors des cérémonies de funérailles coutumières, par exemple, il y a des rites obligatoires auxquels il faut procéder sous peine de susciter la colère des ancêtres et d’en récolter plus tard les pots cassés. Toujours est-il que si aujourd’hui, certains interdits sociaux ne sont plus respectés, tout porte à croire que c’est parce qu’ils ont été vidés de leur sens, dans une société hybride en perte de valeurs, mais aussi de repères.

L’instauration de la Journée des coutumes et traditions est une bonne initiative qui doit permettre à chaque Burkinabè de retrouver ses repères

De là à croire qu’à la faveur de l’arrivée des religions révélées, la société burkinabè est aujourd’hui confrontée à un véritable défi identitaire, il y a un pas que d’aucuns ont vite fait de franchir. On est d’autant plus porté à le croire que même sans vouloir le dire ou l’admettre, de nombreux Burkinabè sont d’abord traditionnalistes avant d’être attachés à une autre religion. On en veut pour preuve cette propension à « se retourner vers le village », comme on le dit, en cas de dure épreuve dans la vie, quand ce n’est pas pour des ambitions de promotion professionnelle, d’ascension politique ou de réussite sociale. Et à l’approche des échéances électorales, Dieu seul sait combien les détenteurs de la tradition sont sollicités par les politiciens désireux de se faire une place au soleil ou de conserver leurs privilèges. Et que dire de ces commerçants désireux de faire vite fortune, de ces hommes ou femmes en quête d’emploi, de descendance ou d’un foyer stable, de ces apprenants mus par la volonté de succès, qui se retrouvent régulièrement à prendre des engagements dans des lieux sacrés, au fin fond des villages de nos campagnes ? C’est dire si la croyance en nos traditions est fortement ancrée chez la plupart des Burkinabè. Mais au grand jour, ils sont peu à vouloir s’assumer quand certains ne nourrissent pas des complexes. Pourtant, c’est dans l’affirmation de leur identité et de leurs traditions que certains peuples ont pu s’imposer aujourd’hui dans le monde. C’est pourquoi l’instauration de la Journée des coutumes et traditions est une bonne initiative qui doit permettre à chaque Burkinabè de retrouver ses repères, d’être en harmonie avec ses propres croyances et en paix avec sa conscience.

« Le Pays »