SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Lavage et bitumage des rues à Ouaga : une très belle initiative

Dans le cadre de l’Initiative présidentielle « Faso Mèbo », nombreuses sont les rues de la ville de Ouagadougou, qui sont soit en train d’être pavées, soit en train d’être bitumées. Et il suffit de parcourir la ville pour s’en convaincre. Toute chose qu’il faut saluer et relever d’autant qu’avec ces travaux en cours, Ouagadougou, à terme, présentera un meilleur visage au grand bonheur de tous. En tout cas, pour une ville où certains quartiers étaient presqu’inaccessibles en saison des pluies, on ne peut qu’applaudir à tout rompre cette mesure prise par les autorités.

COUP DE GUEULE

Derbies : il faut éviter les excès !

A l’occasion des matchs de football, notamment les grands derbies, on voit des supporters amassés devant des écrans exposés à ciel ouvert, qui débordent au point d’annexer les voies publiques. Toute chose qui n’est pas sans conséquences. Car, non seulement cela bloque le passage, mais aussi expose les uns et les autres à des risques d’accidents de la circulation. Voyez-vous ? Il faut savoir raison garder. Car, le football étant le domaine, par excellence, de la passion, on peut très facilement se laisser aller à des excès.