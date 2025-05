PRESIDENTIELLE 2025 EN COTE D’IVOIRE : La stratégie risquée du PDCI-RDA

Les militants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) sont plongés dans de profondes réflexions suite à la démission de Tidjane Thiam, de la présidence du parti. Le rêve de voir leur candidat porter les couleurs du parti, en octobre 2025 est en train de se briser. Et même si le parti a tenu un congrès extraordinaire le 14 mai 2025, et l’a désigné à nouveau comme son candidat, force est de constater qu’au stade actuel du contentieux électoral, aucun recours ne semble envisageable pour permettre à Tidjane Thiam de réintégrer la liste électorale de laquelle il a été radié. Sauf revirement spectaculaire, son nom ne devrait pas figurer sur la liste définitive attendue pour juin prochain. Avant cette déconvenue, Valérie Yapo, protagoniste de Tidjane Thiam, suite à une autre affaire en Justice, avait déjà appelé le parti à préparer une alternative. Qui donc pour remplacer Tidjane Thiam? Le PDCI-RDA osera-t-il changer de cap pour désigner un nouveau porte-étendard ? Ou persistera-t-il dans sa logique du Thiam ou rien ? Pour l’instant, la direction du parti semble divisée.

Le parti doit vite trancher s’il veut rester un acteur important de la scène politique ivoirienne

En effet, tandis que certains cadres continuent d’afficher leur fidélité à Tidjane Thiam, d’autres appellent à la raison. Au regard donc de ces profondes dissensions, on peut croire que la démission de Tidjane Thiam rebat les cartes au niveau du plus vieux parti de Côte d’Ivoire. Entre la fidélité à un homme et la nécessité de préserver ses chances électorales, le PDCI-RDA est face à un dilemme. Or, le temps presse, et la publication de la liste électorale définitive, approche. Le parti doit vite trancher s’il veut rester un acteur important de la scène politique ivoirienne. En tout cas, la volonté du PDCI-RDA de vouloir, vaille que vaille, désigner Tidjane Thiam, comme le seul remède à son vieillissement politique, relève d’une stratégie risquée. En effet, Tidjane Thiam, à travers ses différentes sorties, donne l’impression qu’on lui a simplement soufflé à l’oreille, que le moment était propice pour lui de se lancer dans la course à la magistrature suprême, sans qu’il ne s’y soit réellement préparé ; d’où des maladresses à répétition. Pourquoi, par exemple, affirmer qu’« il n’y a pas de plan B » en dehors de lui et qu’il sera l’unique candidat du PDCI-RDA en 2025 ? Que croit-il que se disent, en silence, les autres cadres du parti qui le soutiennent par discipline ou résignation ? En politique, par respect pour les autres, certaines paroles ne devraient jamais être prononcées. En tout cas, les Ivoiriens qui espéraient aller aux élections avec une opinion forgée par les projets de société proposés par les différents candidats, croisent les doigts. Ils redoutent une autre crise post-électorale à l’instar de celle de 2010-2011, qui avait mis le pays sens dessus dessous.

ST