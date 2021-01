Un couple et son enfant ont péri dans un incendie au quartier Patte d’Oie de Ouagadougou. En attendant que l’enquête en cours nous situe sur les circonstances exactes dans ce drame qui a choqué plus d’un, il sied d’attirer l’attention des uns et des autres sur la manière dont nous bâtissons nos maisons. Car, très souvent, il n’est prévu aucune issue de secours. Tant et si bien qu’en cas de sinistre, le pire est vite arrivé. Certes, on comprend le souci de sécurité qui anime les uns et les autres. Mais cela ne doit pas nous faire oublier les possibles cas de catastrophes.

Issa SIGUIRE