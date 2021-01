Quel comportement l’usager de la route, doit-il adopter face au feu orange ? Doit-il impérativement et sans condition, y marquer un arrêt ? En tout cas, on se pose bien des questions face à cette scène vécue par un automobiliste sur une artère de Ouagadougou. Le feu étant passé à l’orange au moment où il s’apprête juste à le dépasser, il est aussitôt interpellé dans les secondes qui suivent, par la Police qui lui signifie qu’il est en infraction : celle d’avoir « brûlé » le feu orange ! Deux autres usagers qui ont suivi la scène, marquent leur étonnement face à l’interpellation de l’automobiliste ; ils ne comprennent pas que l’automobiliste soit sur le point d’être sanctionné. Et ils expriment leur mécontentement, en ces termes : « On a suivi la scène, le monsieur n’a pas brûlé le feu qui était à l’orange quand il s’engageait. A moins qu’on veuille lui faire la force ». De justesse, l’automobiliste échappe alors à une contravention grâce à l’intervention des deux témoins. Au-delà de la scène, on s’interroge : doit-on impérativement marquer un arrêt quand le feu passe à l’orange ? Autrement dit, doit-on s’interdire aussi de « brûler » le feu orange ? Si tel est le cas, que ce soit clair pour tous les usagers qui sauront désormais à quoi s’en tenir. Si le feu orange doit aussi marquer un arrêt systématique, voilà qui est nouveau ! Alors, pourquoi ne pas recourir à la sensibilisation plutôt qu’à la répression systématique ?

Fidèle KONSIAMBO