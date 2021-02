A l’occasion de la fête de Saint-Valentin, on a fait le constat que le respect des mesures-barrières visant à briser la chaîne de contamination du Covid-19, n’était pas la chose la mieux partagée. En effet, dans les maquis et autres gargotes, c’était le laisser-aller tant et si bien que l’on voyait des amoureux se donner des baisers et des accolades à tout va. Voyez-vous ? La folie de l’amour ne doit pas nous faire oublier la nécessité de préserver notre santé. Car, n’oublions pas que l’on ne peut aimer que quand on est en vie.

Boundi OUOBA