On fait le constat que la plupart des panneaux de signalisation vandalisés au cours des accidents de la circulation, on été tout simplement arrachés. Toute chose qui n’est pas sans conséquence. Car, très souvent, on assiste à des embouteillages monstres au niveau de certaines intercessions, surtout dans une ville comme Ouagadougou où chaque usager de la route pense qu’il a la priorité. Les autorités municipales sont donc interpellées. Elles gagneraient à procéder au remplacement de ces panneaux de signalisation arrachés.

Boureima KINDO