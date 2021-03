L’information est de l’Office national de sécurité routière (ONASER). Sept cents décès ont été enregistrés dans des accidents de la circulation au cours de l’année écoulée. Ces chiffres, pour le moins effarants, doivent interpeller plus d’un. Car, la plupart des accidents sur nos routes, sont dûs à nos comportements irresponsables : excès de vitesse, surcharge, conduite en état d’ébriété, etc. Face donc à cet incivisme qui va grandissant, il y a lieu d’appeler les forces de l’ordre à plus de fermeté et de rigueur lors des opérations de contrôle sur les axes routiers. C’est à ce prix que l’on peut minimiser cette comptabilité macabre.

Issa SIGUIRE