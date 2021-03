Un véhicule a pris feu dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars 2021 à la sortie Est de la ville de Ouagadougou, non loin de l’Echangeur de l’Est. Une grande partie du véhicule a été complètement consumée, le propriétaire ne disposant pas d’extincteur à bord. Et ce n’est pas tout. Certains conducteurs stationnés non loin du lieu de l’incendie, disposaient d’extincteurs mais ne savaient pas comment les utiliser. D’où la nécessité d’en appeler à la responsabilité de tous. Car, une chose est de disposer d’un extincteur, une autre est de savoir l’utiliser quand il le faut.

Boureima KINDO