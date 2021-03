La communauté musulmane traverse depuis peu, une crise interne sur fond de leadership. Les positions sont si tranchées qu’aucun camp ne veut lâcher du lest. Mais quand on sait que notre pays traverse une grave crise sécuritaire, il y a lieu d’appeler les uns et les autres à la retenue pour autant que l’on ne veuille pas en rajouter à la situation en étalant nos divergences internes au grand jour, qui pourraient profiter à l’ennemi commun. Il faut donc savoir raison garder.

Boureima KINDO