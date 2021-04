Plus de trente-sept millions de F CFA ont été emportés au cours d’un braquage intervenu sur l’axe Noaha/Mogandé dans la commune de Bittou, dans le Centre-Est. Pourquoi, avec l’existence de plusieurs moyens de transaction financière, des gens prennent-ils le risque, dans ce contexte d’insécurité, de voyager avec de fortes sommes d’argent sur eux ? C’est la question que plus d’un se pose. En tout cas, ce drame doit interpeller plus d’un.

Boundi OUOBA