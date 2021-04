Dans la plupart des services publics (ministères, institutions de la République), on voit des véhicules ou motos sur cale et ce, depuis des années. Et le plus souvent, c’est à cause de pannes qui n’en valent pas la peine puisqu’il suffit seulement de s’attacher les services d’un garagiste ou d’un mécanicien pour que le problème soit résolu le plus rapidement possible. Voyez-vous ? Les Burkinabè gagneraient à changer leur fusil d’épaule en matière de gestion des biens publics. Il y va de notre intérêt. Car, à l’allure où vont les choses, nous courons à notre perte.

Boundi OUOBA