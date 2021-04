Un garage a pris feu suite à l’incinération d’ordures ménagères par une dame. C’était le week-end écoulé dans l’arrondissement 2, plus précisément au secteur 10 de Ouagadougou. Ce drame doit interpeller plus d’un. Car, très souvent, l’on voit des gens qui mettent du feu à des ordures ménagères dans des « six-mètres » sans se donner la peine de surveiller les risques de propagation. Or, le feu, est-il besoin de le rappeler, est si dangereux que l’on ne doit pas s’amuser avec. Puisqu’à la moindre inattention, le pire est vite arrivé.

Fidèle KONSIAMBO