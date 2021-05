S’il y a un domaine qui cristallise beaucoup d’attentions dans notre pays, c’est bien celui du foncier. Tant et si bien que l’on y enregistre toutes sortes de dérives. En effet, pendant que les uns font de la spéculation, d’autres procèdent à des ventes illicites de parcelles, le plus souvent avec des documents falsifiés. Et ce n’est pas tout. Car, par endroits, ce sont des propriétaires terriens qui se plaignent d’être spoliés par des promoteurs immobiliers. Face à cette situation, il serait de bon aloi que les plus hautes autorités ouvrent l’œil et surtout le bon en prenant des mesures fortes en vue d’une meilleure gouvernance foncière. C’est à ce prix que l’on pourra désamorcer ce que d’aucuns appellent la bombe sociale.

Boundi OUOBA