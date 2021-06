Les statistiques font froid dans le dos. La mortalité liée au tabagisme est de 4 800 décès par an au Burkina Faso, à en croire l’Atlas 2017 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ces chiffres doivent interpeller plus d’un, en l’occurrence les fumeurs, sur les risques sanitaires qu’ils encourent. Apprendre donc à dire non au tabac, c’est prolonger son espérance de vie. Mais cela requiert avant tout la volonté individuelle de chaque fumeur.

Issa SIGUIRE