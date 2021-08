Choquantes, horribles, rebutantes ! Les mots manquent cruellement pour qualifier les images des corps inanimés des trois agents du Centre de contrôle de véhicules automobiles (CCVA) lynchés à mort à Banlo dans le Sud-Ouest, qui circulent sur les réseaux sociaux. C’est le lieu d’ailleurs d’appeler les uns et les autres à plus de responsabilités. Il faut parfois faire preuve d’empathie pour comprendre que ce n’est tout que l’on peut se permettre de publier sur les réseaux sociaux, au risque de heurter parfois la sensibilité des parents des victimes. En toute chose, il faut savoir faire montre de retenue et de pondération. Cela relève du bon sens dont malheureusement très peu de gens peuvent se prévaloir.

Boundi OUOBA