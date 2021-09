On voit généralement des gens qui font la marche ou du jogging aux abords des boulevards ou de certaines artères de la ville de Ouagadougou et ce, parfois même à des heures de pointe. Ce qui n’est pas sans conséquences. Car, à la moindre inattention, le pire est arrivé surtout dans une ville comme Ouagadougou où l’incivisme le dispute à l’intolérance en matière de circulation routière. Certes, il est vrai que le sport est bon pour la santé. Mais encore faut-il qu’on le pratique dans un cadre bien sécurisé et adapté.

Boureima KINDO