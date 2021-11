S’il y a une activité qui prospère à Ouagadougou, c’est bien la vente de boisson. Dans chaque coin de la capitale, on voit des maquis et autres débits de boisson pousser tels des champignons. Toute chose qui n’est pas sans conséquence non seulement pour l’éducation des enfants mais aussi en termes de nuisances sonores. Au regard de l’ampleur du phénomène, il serait bien que la commune redouble d’efforts dans le contrôle de l’implantation des maquis.

Issa SIGUIRE