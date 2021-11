Une dame a trouvé la mort dans un accident de la circulation, étranglée. En effet, son foulard qui trainait à même le sol a fini par entrer dans la jante de sa moto, provoquant un chute. C’était en début de semaine en cours dans la commune de Saaba. On se rappelle encore qu’il y a quelques jours seulement, une autre dame a failli périr dans les mêmes circonstances dans les Balé et n’a eu la vie sauve que grâce à la prompte réaction d’un usager de la route. Ces deux cas doivent interpeller. Car très souvent, on voit des femmes à motos qui, pour se mettre à l’abri de la poussière, portent des foulards qu’elles laissent trainer. Ce sont des risques énormes qu’il convient d’éviter.

Valérie YAMEOGO/ TIANHOUN