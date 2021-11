Petit à petit, dame fraicheur est en train de prendre ses quartiers. Voici donc venu l’hiver burkinabè, l’une des périodes les plus redoutées de l’année puisqu’elle charrie avec elle, certaines pathologies graves. C’est le lieu pour nous d’appeler les uns et les autres à plus de précautions. En plus du port de vêtements chauds, il est aussi recommandé de mettre du beurre de karité dans les narines à défaut de se procurer du sérum physiologique qui se vend en pharmacie.

Issa SIGUIRE