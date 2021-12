Au Burkina Faso, le mois de décembre rime généralement avec manifs scolaires. C’est le moins que l’on puisse dire. En effet, depuis le début de la semaine en cours, on voit des élèves qui organisent des rallyes sur des voies publiques et qui vont d’établissement en établissement pour perturber les cours. Le drame, c’est que ces mouvements de rue sont parfois accompagnés de casses et de scènes de violences. Tant et si bien que l’on enregistre parfois des blessés. Et ce n’est pas tout. Car, l’on fait le constat que bien des élèves se laissent entrainer par les autres sans même connaître les raisons de ces manifs à répétition qui frisent la pagaille.

Boundi OUOBA