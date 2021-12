Les fêtes de fin d’année sont là avec leur lot de dépenses incompressibles voire insupportables. C’est le lieu pour nous d’inviter les uns et les autres à la retenue et à la pondération. Car, n’oublions surtout pas la redoutable épidémie de janvier que l’on appelle la « janviose » qui se caractérise généralement par de terribles maux… de poche et qui, pour le moment, défie tous les vaccins mis au point par les chercheurs. Donc, pour la prévenir, seul vaut le respect des « dépenses-barrières ».

Boundi OUOBA