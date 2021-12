Le 25 décembre dernier, un véhicule a tué accidentellement trois enfants et blessé gravement deux autres dans la commune de Ramongo sur l’axe Ouagadougou-Koudougou. Ce drame est l’illustration parfait de l’hécatombe sur ce le tronçon Sakoinsé-Koudougou de la route nationale 14 nouvellement réhabilitée. Certains usagers de la route, visiblement « ivres » de la praticabilité de la voie, semblent plus se soucier du respect code de la route et de la nécessité de limiter la vitesse en agglomération. D’où l’excès de vitesse et les conséquences tragiques sur les innocents citoyens. Les usagers de ce tronçon et les autorités en charge du respect de la réglementation en matière de circulation routière, sont interpellés sur la question.

Michel NANA