Des Organisations de la société civile (OSC) appellent à manifester le week-end prochain, contre le régime en place qu’elles accusent de tous les péchés… du Burkina. Elles sont, pour ainsi dire, dans leur droit puisque le droit de manifester est reconnu par la loi fondamentale et cela, à condition que les organisateurs se plient aux exigences des autorités administratives compétentes. Par contre, ce qu’il faut éviter à tout prix, ce sont les casses, incendies, pillages et saccages des édifices publics ou privés comme on a pu le constater le 27 novembre 2021. Les initiateurs de ladite manif sont donc interpellés.

Valérie YAMEOGO/TIANHOUN