Beaucoup de gens ont dû le remarquer. Une bonne partie du mur (côté Nord-Est) du Musée national est délabrée et est restée pendant longtemps en l’état. Quand on sait que le rôle d’un musée est de conserver les objets culturels et les œuvres d’art afin d’attirer les touristes, on ne peut que souhaiter que soit reconstruit le plus vite possible ce pan de mur. Il y va d’ailleurs de l’image de notre pays que l’on présente comme une « destination à ne pas manquer ».

Anyi YELE