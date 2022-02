On parcourant les artères de la ville de Ouagadougou, on fait le constat que bien des poteaux des feux tricolores servent de panneaux de publicité. Tant on y voit affichés pêle-mêle, des messages de tous genres qui, parfois, obstruent la vue aux usagers de la circulation. Certes, les autorités municipales avaient pris la mesure de la situation en lacérant quelques affiches sauvages. Mais on constate qu’il y a des contrevenants qui en font à leur tête si bien que l’autorité gagnerait à bander les muscles.

Fidèle KONSIAMBO