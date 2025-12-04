CAN MAROC 2025 : Une libération tardive des internationaux africains qui frise le mépris

A chaque Coupe d’Afrique des nations (CAN), c’est la guerre ouverte entre les clubs et les sélections africaines au sujet des internationaux africains sélectionnés pour la compétition. Et visiblement, ce n’est pas prêt à s’arrêter. Pour preuve, à quelque deux semaines du coup d’envoi de la CAN 2025, l’ambiance n’est pas au beau fixe. En effet, bien des sélectionneurs africains sont entrés dans une colère noire suite à une circulaire de la Fédération internationale de football et association (FIFA) qui autoriserait les clubs à conserver les joueurs africains jusqu’au 15 décembre, soit moins d’une semaine avant le début de la compétition au Maroc.

La responsabilité de tous ces désagréments causés, incombe à la Fifa

Cette décision de l’instance internationale du football, est d’autant plus surprenante qu’elle va à l’encontre de la règle en la matière qui impose une libération deux semaines avant un tournoi continental. La Fifa se serait-elle subitement mise à violer ses propres textes ? A quelles fins ? On ne saurait le dire. Mais le moins que l’on puisse penser, c’est que cette décision frise le mépris. Elle est d’autant plus incompréhensible que ce changement subit, résulte d’une réunion entre la Fifa et l’ECA, l’Association européenne des clubs qui aurait jugé une libération, dès le 8 décembre, trop précoce. Tout porte donc à croire que la Confédération africaine de football (CAF), qui représente les sélections africaines, n’a pas été associée à cette décision. Comment peut-on prendre une mesure aussi importante et lourde de conséquences, sans en aviser les principaux acteurs? Si ce n’est pas un manque total de respect, cela y ressemble fort. Toujours est-il que cette nouvelle règle ne passe pas au sein des entraîneurs africains qui dénoncent, pour certains, «une attitude méprisante» envers le football africain. La couleuvre est d’autant plus difficile à avaler qu’elle vient semer un chaos total dans les préparatifs des équipes nationales. En effet, les clubs ayant reçu la bénédiction de la Fifa, ne vont libérer leurs joueurs qu’à partir du 15 décembre. Et certains entraîneurs l’ont déjà confirmé. Cette décision de la FIFA, a contraint certaines sélections nationales à annuler des stages programmés. Imaginez tout le désagrément causé! C’est dire si bien des sélections sont obligées de faire dans le bricolage sans une véritable préparation, pour aller à la compétition la plus importante du football africain. Et tout cela ne fait pas grandir la CAN qui est pourtant l’une des compétitions les plus suivies au monde. Face à cette situation très inconfortable pour les sélections africaines, certains ont vite fait d’accuser les clubs d’exercer une pression insoutenable sur les joueurs africains. C’est une réalité qu’il faut reconnaître. Mais en vérité, on ne saurait objectivement trop leur en vouloir d’autant plus qu’ils sont dans leur bon droit de défendre leur business (ces joueurs sont chèrement payés). En revanche, la responsabilité de tous ces désagréments causés, incombe à une seule instance : la Fifa. Elle est l’instance suprême du football mondial. Elle a donc carte blanche pour agir.

Le président de la FECAFOOT joue gros dans cette affaire

Malheureusement, elle n’a pas toujours pris les bonnes décisions qui puissent contenter toutes les parties. Par exemple, pour le cas de la CAN 2025, celle-ci avait été programmée en juillet 2025, un moment idéal puisqu’il coïncidait avec les vacances où il n’y a plus de compétitions de clubs. Mais le président de la Fifa, Gianni Infantino, l’a décalée pour organiser sa Coupe du monde des clubs, qui lui était si chère. Il est donc dans l’intérêt de tous de s’accorder, à l’avenir, sur un calendrier consensuel qui puisse arranger tout le monde et surtout protéger les joueurs qu’on a trop souvent oubliés dans les prises de décisions. Eux n’ont pas été seulement oubliés. Ils ont été tout simplement «chassés» de la sélection nationale, et ne disputeront donc pas la CAN au Maroc. Il s’agit de Vincent Aboubakar, André Onana, Franck Zambo Anguissa, Choupo Moting, Martin Hongla, Moumi Ngamaleu, Michael Ngadeu, des cadres des Lions indomptables du Cameroun qui ont été écartés par le président de la Fédération. Samuel Eto’o a fait le grand ménage en se débarrassant aussi du sélectionneur Marc Brys qui n’a jamais été son choix pour diriger l’équipe nationale seniore. Cette décision ne surprend pas. Elle est le résultat du climat délétère qui a longtemps régné au sein de cette équipe nationale. Mais en prenant cette décision, à quelques jours du rendez-vous le plus important du football africain, l’ancien buteur du FC Barcelone n’y est-il pas allé trop fort? En tout cas, sa décision ne sera pas sans conséquences. Et le président de la FECAFOOT joue gros dans cette affaire. Parce que si les choses tournent mal au Maroc, on le tiendrait pour responsable.

«Le Pays»



