CHAMPIONNAT D’ESPAGNE DE 2E DIVISION : Le Burkinabè Sebastien Koula Tou signe son premier contrat pro

Il est un jeune footballeur d’origine burkinabè. Il se nomme Sébastien Koula Tou. A 19 ans, il vient de signer son premier contrat professionnel avec CE Sabadell (2e division). C’est le club espagnol qui a annoncé cette signature sur son site officiel

Du haut de ses 196 cm, ce jeune gardien de but nourrit de grandes ambitions. 3e dans la hiérarchie des gardiens de but, il possède un talent à l’image de sa taille (1,96 m). C’est un gardien prometteur qui pourrait être très intéressant pour les Etalons du Burkina Faso. Il évoluera avec l’équipe du CE Sabadell, pour la saison 2023-2024. Un aboutissement et le début d’une belle aventure, pour celui qui a intégré le centre de formation de Strasbourg, il y a quatre ans. « J’ai repensé à tous les trajets qu’on a faits avec mes parents, avec mon père, tous les entraînements. Cela fait un peu bizarre, tu ne réalises pas directement. Mais je suis très content et très fier surtout », a-t-il laissé entendre. Dans son club, personne n’est surpris de sa réussite. « Il a fait forte impression à chaque fois qu’il est venu à l’entraînement. Et c’est ce qui nous a motivé à le faire signer parce que nous connaissons déjà sa mentalité, sa capacité de travail, ses qualités de gardien de but, et nous savons qu’il peut se développer », explique un membre du staff sur le site du CE Sabadell. Son talent fou, Sébastien Koula Tou ne l’a pas volé. En plus de l’avoir travaillé, il en a peut-être même hérité. Son père, un grand fan de football occupe une place prépondérante dans sa carrière et ne manque pas de partager ses critiques ou interrogations au sujet de sa carrière. Avec son humilité et sa force de travail en bandoulière, Sébastien Koula Tou travaille avec détermination et s’accroche à son rêve. « J’y ai toujours cru. Dès que je rentrais sur un terrain, c’était d’abord pour prendre du plaisir et petit à petit, je suis rentré dans la compétition. Pour l’instant, cela m’a souri, donc je vais continuer comme ça », a-t-il signifié. Joueur de caractère avec une volonté de travail énorme, Sébastien Koula Tou a fait mentir tous ceux qui pensent que les meilleurs gardiens proviennent toujours des clubs les plus huppés. CE Sabadell peut donc se réjouir car son gardien de but burkinabè est au top et en route pour réaliser l’objectif final : jouer les premiers rôles de la Segunda, Division B du championnat d’Espagne de football.

Seydou TRAORE