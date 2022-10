CONSECRATION DE KARIM BENZEMA : C’est l’Afrique aussi qui gagne !

Depuis le 17 octobre, le Ballon d’or 2022 est connu. Sans surprise, c’est Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid et de l’Equipe de France, qui a été couronné à l’issue d’une cérémonie riche en couleurs. C’était au Théâtre du Chatelet, à Paris, où était réuni le gotha du football devant des invités de marque du prestigieux prix piloté par le magazine France Football à l’origine de sa création. Mais de suspense, il n’y en a pas véritablement eu ; tant l’attaquant français du club espagnol quatorze fois champion d’Europe, aura fait l’unanimité jusque parmi ses pairs, sur ses performances au cours de la saison écoulée. En effet, vainqueur de la League des champions d’Europe après un parcours époustouflant avec un Real Madrid souvent donné pour mort mais qu’il a littéralement porté à bout de bras avec souvent des buts venus d’ailleurs pour le hisser sur le toit du Vieux continent, le champion d’Espagne revendique aussi le titre de meilleur buteur et meilleur joueur 2021-2022 de son championnat. Et ce, avec pas moins de 50 buts toutes compétitions confondues. Ajouté à cela le titre de champion de la Ligue des Nations glané avec l’équipe de France l’année dernière, il était difficile de trouver meilleur successeur au septuple Ballon d’or, Lionel Messi, au palmarès de ce prestigieux prix qui continue d’aiguiser la convoitise des footballeurs de haut niveau.

Le Français n’a jamais manqué l’occasion de se montrer fier de ses origines algériennes

En tout cas, c’est une performance stratosphérique digne des plus grands, qui a été reconnue à Karim Benzema bien avant l’heure de sa consécration, par ses concurrents les plus sérieux. A l’image de Robert Levandowski, l’attaquant du FC Barcelone, Thibaut Courtois, son coéquipier et gardien de but du Real Madrid, ou encore de Sadio Mané, l’attaquant du Bayern de Munich, qui portait les espoirs du continent africain après sa formidable saison avec son ancien club de Liverpool, vice-champion d’Europe, et son parcours avec les Lions de la Teranga, sacrés Rois d’Afrique au terme de la CAN Cameroun 2021, qu’ils ont remportée avec brio en juillet dernier au pays des Lions indomptables. Mais en perdant son mano à mano avec Karim Benzema en finale de la Champions League d’Europe, sans doute le meilleur joueur africain de l’année disait-il adieu au trophée du Ballon d’or. Mais avec le fair-play qu’on connaît au Sénégalais, Sadio Mané n’a pas eu de mal à reconnaître le mérite de celui qui lui a barré la route à cette consécration qui aurait pu être la deuxième du genre pour un joueur africain, après Georges Weah en 1995. Mais avec la consécration de Karim Benzema, c’est l’Afrique aussi qui gagne puisque le Français, qui compte aussi de nombreux fans en Afrique où son club, le Real Madrid, reste une institution adulée, respectée et vénérée, n’a jamais manqué l’occasion de se montrer fier de ses origines algériennes. « Je suis kabyle et fier de mes origines et je veux visiter mon village natal », affirmait-il déjà en 2018, au détour d’une interview.

Karim Benzema se présente aujourd’hui comme une source d’inspiration pour la jeune génération

Et cela est à son honneur et aussi à celui de tout un continent qui a besoin d’écrire son histoire sur la reconnaissance des mérites de ses fils au plus haut sommet du football mondial. Ainsi, à 34 ans, Karim Benzema est le 66e Ballon d’or de l’histoire du prestigieux trophée. Une récompense qui vient peut-être un peu sur le tard, mais qui ne pouvait pas mieux tomber pour l’attaquant tricolore en cette veille de Coupe du monde Qatar 2022 où l’Equipe championne en titre, la France, ne rêve de rien d’autre que de confirmation pour porter une troisième étoile dorée à sa tunique. Et Karim Benzema ne pouvait pas trouver meilleur défi. En tout état de cause, si la France peut légitimement s’enorgueillir de la consécration de sa vedette, le plus grand mérite revient d’abord et avant tout à Karim Benzema. En effet, le joueur du Real Madrid n’a jamais rechigné devant l’effort malgré les difficultés et les embûches. Il se présente aujourd’hui comme une source d’inspiration pour la jeune génération. Un exemple de courage, de constance et d’acharnement au travail, qui a su patiemment attendre son heure. Soit dit en passant, Karim Benzema a su admirablement combler le vide laissé par Cristiano au Real Madrid, pour aujourd’hui éjecter Lionel Messi du fauteuil de la plus prestigieuse récompense individuelle. Il signe ainsi son entrée dans le cercle restreint des lauréats d’un trophée qui, malgré le temps, a su encore garder toute son attractivité.

« Le Pays »