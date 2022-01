COUP D’ETAT CONTRE ROCH KABORE: Le nouvel homme fort du Burkina s’appelle Paul-Henri Damiba

Le Burkina Faso n’est pas encore sorti de la zone de turbulence politique depuis l’éviction du président Blaise Compaoré. Malgré que le gouvernement nie que l’armée ait pris le contrôle du pays après des échanges de coups de feu dans plusieurs casernes de l’armée, les choses semblent faites et le nouveau homme fort du Faso n’est personne d’autre que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Africanolimit.net lève le voile sur ce militaire et établit sa biographie.

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris, ce 24 janvier, les commandes du Burkina Faso, après l’arrestation du Président Roch Marc Christian Kaboré par les soldats mutins. Qui est cet officier supérieur d’infanterie dans les Forces armées burkinabè ?

Paul-Henri Sandaogo Damiba. Un nom qui défraie la chronique depuis dimanche 23 janvier en Afrique. Mais que peut-on retenir de cet homme qui a évincé le Président burkinabè? Trois choses :

Parcours militaire

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba n’est plus à présenter au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest. Il figure parmi les militaires les plus influents. Avant son putsch, il était Commandant de la troisième région militaire. Un poste qu’il a pris officiellement, en décembre 2021, à la suite d’une nomination par le Président Roch Marc Kaboré. En termes de titres académiques, M. Sandaogo est détenteur d’un diplôme de l’école militaire de Paris. Il est titulaire d’un master 2 en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris et d’une certification d’expert de la Défense en management, commandement et stratégie. Un parcours qui lui a donc permis de tisser un lien avec l’Hexagone.

Engagé dans la lutte contre le terrorisme



Paul-Henri Sandaogo Damiba est un combattant de première ligne dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Entre 2015 et 2019, il a assumé des responsabilités militaires dans les régions du Sahel et du Nord. Une riche expérience qu’il a capitalisée avec la rédaction d’un ouvrage intitulé : « Armées Ouest-Africaines et Terrorisme : Réponses Incertaines ? ».

Un ouvrage, un témoignage

Son essai littéraire : « Armées Ouest-Africaines et Terrorisme : Réponses Incertaines ? » est un livre d’analyse, de témoignage et de jugement d’un homme qui a participé à plusieurs opérations terroristes en Afrique de l’Ouest. Dans cet ouvrage, M. Sandaogo parle de la complexité des enjeux et des défis à relever dans la lutte contre le terrorisme dans cette partie du continent Africain.

