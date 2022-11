COUPE DU MONDE QATAR 2022 : Les Lions de l’Atlas sur les traces des Aigles de Carthage

Pour son entrée en lice à la Coupe du monde Qatar 2022, le troisième représentant du continent africain, le Maroc, a tenu en échec (0-0) la Croatie, vice-championne en titre, emmenée par son emblématique capitaine et maître à jouer du Real Madrid, Luka Modric. C’était le 23 novembre dernier, au stade Al Bayt d’Al Khor aux allures d’une véritable tente bédouine dressée au milieu du désert. Une belle affiche entre l’une des meilleures équipes africaines du moment et le vice-champion en titre, pour ce qui se présentait comme un gala de prestige. C’est dire si les Lions de l’Atlas avaient, d’entrée de jeu, affaire à très forte partie. Mais les protégés du sélectionneur Walid Regragui, ne se laisseront pas intimider outre mesure par des Croates qui avaient pourtant de l’expérience à revendre sur le terrain. C’est donc des Marocains totalement décomplexés qui ont certes mis du temps à rentrer dans la rencontre, mais qui gagneront en confiance au fil du temps pour se montrer beaucoup plus conquérants par la suite. Malheureusement, ils ne réussiront pas à trouver la faille encore moins à faire trembler les filets du but, tout comme leurs adversaires du jour, au terme d’un match qui, même sans atteindre les sommets, aura été d’un bon cru entre des adversaires qui ont su faire montre d’engagement tout au long de la rencontre même s’ils sont restés méfiants jusqu’au bout. Ainsi, tout comme la Tunisie, un jour plus tôt, le Maroc fait une bonne rentrée dans la compétition en engrangeant un précieux point. Surtout face à l’équipe vice-championne du monde, dont le pedigree en faisait logiquement le favori avant le début de la rencontre.

La route des huitièmes de finale reste encore parsemée d’embûches

C’est dire si les Lions de l’Atlas ont presque marché dans les pas des Aigles de Carthage qui ont été aussi héroïques face aux Pays-Bas. En tout cas, c’est un bon résultat et une entrée positive pour le Maroc qui a su faire preuve d’une solidité défensive tout au long d’une rencontre qui sera restée indécise jusqu’au bout. Elle aurait même pu pencher d’un côté comme de l’autre, si les attaquants des deux équipes avaient connu plus de réussite devant les buts. Autant dire si le Maroc n’aurait pas été loin de l’exploit s’il avait pu marquer ce petit but qui aurait fait la différence. Mais c’est déjà bien de ne pas commencer par une handicapante défaite dans ce mondial qatarien où derrière les dunes de sable, peuvent se cacher bien des surprises. Ce n’est pas l’Allemagne qui dira le contraire ; elle qui a été battue par le Japon (2 buts à 1), à la suite de l’Argentine de Lionel Messi, elle aussi battue la veille par l’Arabie Saoudite sur le même score. Reste maintenant aux Lions de l’Atlas d’analyser la rencontre et d’en tirer toutes les leçons pour pallier le manque d’inspiration offensive qui les a empêchés de réaliser l’exploit de dompter les Vatreni. Cela est d’autant plus nécessaire que leurs prochains adversaires du groupe, ne sont personne d’autre que les Diables rouges de la Belgique qui trônent au deuxième rang du classement mondial, après le Brésil, et le Canada qui reste aussi un habitué de la compétition. Comme quoi, la route des huitièmes de finale reste encore parsemée d’embûches. Aux Lions de l’Atlas de se donner les moyens de les franchir et de faire entendre leur rugissement dans le désert qatarien, en s’appuyant surtout sur le beau collectif qu’ils ont su montrer.

Outélé KEITA