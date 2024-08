Crevasses d’allaitement : quelques conseils pour y faire face

Lésions cutanées très sensibles, les crevasses se forment au début de l’allaitement (au cours des premiers jours qui suivent l’accouchement) sur le mamelon ou l’aréole. On distingue, entre autres signes, de fines lignes rouges ou légères fissures sur les mamelons, un léger gonflement des mamelons pouvant devenir rouges, et présentant des plaies sanguinolentes. En plus d’être particulièrement douloureuses, elles peuvent rendre l’allaitement difficile et provoquer une certaine anxiété chez la mère. La lactation peut devenir moins efficace et provoquer un engorgement des seins; ce qui aggrave les douleurs et l’état du mamelon. Mais une crevasse non traitée peut surtout s’infecter (infection bactérienne à staphylocoque doré, infection fongique à candidose) et le mamelon blessé devient, en effet, la porte d’entrée idéale pour plusieurs types d’agents pathogènes. Il est donc indispensable de réagir rapidement, dès les premiers symptômes d’irritation. Voici quelques conseils pour soigner ces crevasses.

Généralement provoquées par un mauvais positionnement du bébé pendant l’allaitement, les crevasses se développent aussi plus souvent chez les femmes à la peau fragile. Lorsque le sein n’est pas bien positionné dans la bouche du bébé, le mamelon est étiré et pincé entre ses gencives, ou frotte contre l’os de son palais. La succion du bébé peut également être en cause (frein de langue serré, palais creux…). Des mamelons rétractés ou plats peuvent enfin rendre la prise du mamelon difficile pour le bébé. La crevasse se forme alors au fur et à mesure des tétées et l’on parle de crevasse « mécanique ». Plusieurs traitements peuvent aider à les guérir, et à soulager les vives douleurs qu’elles provoquent. Mais le meilleur moyen de soigner les crevasses – sans pour autant arrêter d’allaiter – reste de modifier la position du bébé pendant l’allaitement.

Si les seins sont très douloureux ou présentent un écoulement, il est recommandé de consulter un médecin qui saura prescrire le traitement adéquat en fonction des situations.

En plus de traiter l’éventuelle infection du mamelon, il faut surtout l’aider à cicatriser en cas de crevasse. On recommande aujourd’hui une cicatrisation en milieu humide : cela permet de limiter les douleurs et les lésions cutanées, et de mieux réparer les tissus abimés. A ce sujet, plusieurs types de soins permettent d’aider à la cicatrisation :

– le lait maternel : riche en anti-inflammatoires et contenant des agents anti-infectieux. Le lait maternel aide à la cicatrisation en cas de crevasse. Il suffit d’en appliquer quelques gouttes sur le mamelon, après chaque tétée. Il est aussi possible de réaliser des pansements naturels à base de lait maternel. Entre chaque tétée, la mère applique une compresse de gaz stérile imbibée de lait sur ses seins (comme un cataplasme, maintenu en place par du film alimentaire). Les compresses doivent être remplacées toutes les deux heures et ce traitement évité en cas d’infection ;

– la lanoline : substance naturelle qui protège la laine des moutons. La lanoline purifiée est connue pour ses propriétés apaisantes, émollientes et hydratantes. Elle se présente sous forme de crème, de pommade ou d’onguent (100% lanoline). Il suffit d’en appliquer une pointe sur les mamelons blessés avant et après chaque tétée. Elle ne présente aucun danger pour l’enfant (il n’est pas nécessaire de retirer la pommade avant la mise au sein).

– les compresses hydrogel : en vente libre dans le commerce et en pharmacie, ces compresses spéciales aident à soulager les brûlures et à calmer les douleurs provoquées par les crevasses. Elles sont à appliquer sur les mamelons, entre chaque tétée ;

– pour apaiser les mamelons irrités et favoriser le processus de cicatrisation, il est également possible d’appliquer de l’huile de coco extra vierge et bio (hydratante, antibactérienne et antifongique). Cicatrisant, anti-inflammatoire et antibactérien, le miel peut aussi être utilisé sous forme de cataplasme. L’huile d’amande douce est également très nourrissante et peut aider à protéger les mamelons des éventuelles blessures.

Il est recommandé de ne pas arrêter d’allaiter en cas de crevasses. Car un arrêt brutal peut provoquer un engorgement des seins, et accentuer la douleur provoquée par les crevasses.

Pour éviter les frottements répétés et limiter la formation de crevasses, il est recommandé de varier les positions d’allaitement. Il est enfin conseillé de ne pas nettoyer trop souvent les seins pendant la période d’allaitement, pour éviter de les assécher.

Source : Giphar.fr

Rassemblés par Colette DRABO