DEALS DANS LES STRUCTURES SANITAIRES : Haro sur des pratiques malsaines!

Dans les structures sanitaires au Burkina, nombreux sont les usagers qui l’ont constaté: il y a la persistance de pratiques malsaines dans ces lieux où les patients ne cherchent qu’à recouvrer la santé. Les témoignages sont nombreux ; les uns aussi incroyables que les autres. En effet, dans les centres de santé au Burkina, on enregistre, des fois, avec amertume, des cas de vols de médicaments par des agents de santé ou des accompagnants de malades. Cette pratique qui heurte violemment l’éthique, est courante si fait que l’on se demande à quel jeu jouent leurs auteurs. D’autres pratiques existent et se résument en l’établissement de longues ordonnances afin d’en soustraire des médicaments à but lucratif ou à l’établissement d’ordonnances alors que l’on sait bien que le malade n’a plus longtemps à vivre.

En fait, tout semble désormais partir de l’argent et se ramener à l’argent.

A cette longue liste de pratiques qui n’honorent pas toujours le personnel soigant, il faut ajouter des examens rejetés sous prétexte que le cabinet médical ou le laboratoire qui les a délivrés, n’est pas crédible. Sur ce dernier point, on peut certes parfois soupçonner un deal. Mais, il est aussi indiqué de rappeler que certains laboratoires délivrent des examens qui ne sont pas toujours fiables. C’est donc souvent par mesure de précaution que le praticien conseille au patient, d’aller dans tel ou tel laboratoire. En tout cas, une chose est certaine et personne ne peut le nier: la corruption sévit dans les hôpitaux. En effet, là où l’objectif premier est de sauver des vies, certains prennent du plaisir à en rajouter à la souffrance des malades. Haro donc sur les pratiques malsaines ! C’est le lieu d’en appeler à la vigilance des accompagnants et des malades eux-mêmes. Il leur revient de prendre des dispositions utiles afin d’assurer la sécurité de leurs produits et autres biens.

Tout n’est donc pas mauvais

Cela dit, dans cet environnement où se développent des pratiques pas catholiques, il y a des gens dont il faut louer le professionnalisme, l’honnêteté et la loyauté. Tout n’est donc pas mauvais. A preuve, il y a des actions qui sont menées par des agents de santé ou des accompagnants de patients, qui méritent d’être saluées. Il s’agit, entre autres, de la solidarité entre malades, du concours précieux apporté par des agents à d’autres malades indigents. Ces actions méritent d’être relevées et magnifiées ; tant elles sont conformes au serment d’Hippocrate qui stipule ceci : « Je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine. Je donnerai mes soins à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires ». En tout cas, tout y est pour celui qui veut exercer ce métier avec éthique et responsabilité.

Sidzabda