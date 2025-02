DEGUERPISSEMENT DES INSTALLATIONS ANARCHIQUES : Ces dommages qu’on aurait pu éviter

Abattus et désorientés! De nombreux commerçants, certains au bord des larmes, ont, sans doute, vécu le pire cauchemar de leur vie. Je les ai vus, au cours de la semaine dernière, assister tout impuissants, à la démolition de leurs boutiques. Comme quoi, «la loi est dure mais c’est la loi», comme le dit l’adage bien connu. En fait, je vais situer le contexte pour éviter toute confusion. Dans notre capitale, la Police municipale, sur ordre de l’autorité communale, mène depuis quelques jours, une opération, pour le moins musclée, de déguerpissement des installations anarchiques. Entendez par là, celles qui sont sur les emprises des voies publiques. Ainsi, face au bordel qui règne sur les abords de nos routes en ville, et touchée par les plaintes répétées des usagers exaspérés, l’autorité a décidé, au-delà de la sensibilisation, de passer à la répression. L’opération qui se mène à tour de quartiers, semble partie pour concerner toute la ville de Ouagadougou. En tout cas, l’autorité municipale fait montre de sa détermination à aller jusqu’au bout de son action pour libérer nos routes. Aussi pénible et cruelle qu’elle puisse paraître, cette opération était nécessaire. Elle est d’autant compréhensible qu’elle répond à des besoins de sécurité publique. En effet, ces installations anarchiques constituent un réel danger, en ce sens qu’elles encombrent nos voies qui, d’ailleurs, ne répondent pas toujours aux normes, et augmentent ainsi les risques d’accidents de la circulation. Sans oublier les risques d’inondations qu’elles provoquent également.

Les responsabilités sont partagées

Je le dis parce que j’ai fait le constat, comme tout autre Burkinabè, qu’il est de ces réalisations qui se font sans tenir compte de l’emplacement des caniveaux. Il est clair qu’on ne pouvait pas continuer de vivre dans cette anarchie qui s’est progressivement installée. Mais avait-on vraiment besoin d’en arriver à ces opérations énergiques qui sont non seulement coûteuses pour l’Etat mais aussi pour les personnes concernées qui voient des années d’efforts réduits à néant et qui ne savent pas à quel saint se vouer pour se relever? A qui la faute si on s’est retrouvé aujourd’hui confronté à cette dure réalité qui, visiblement, n’arrange personne? Moi, fou, ce sont des questions que je me pose sans réponse. Et je crois que tous ces dommages provoqués par ces démolitions tous azimuts, auraient pu être évités si chacun, au départ, avait joué le rôle qui est le sien. Oui, je le pense et je le dis. Face à cette situation que je déplore profondément, les responsabilités sont partagées entre l’Etat et toutes ces personnes qui se sentent aujourd’hui dans la peau de victimes. D’ailleurs, ces dernières sont-elles vraiment à plaindre ? Je m’interroge. En tout cas, tous ces commerçants qui expriment aujourd’hui leur ras-le-bol ne peuvent, en vérité, se prévaloir de leurs propres turpitudes. En effet, ils sont en porte-à-faux avec la loi. Et ça, ils devraient le reconnaître et s’y conformer. Car, nul n’est censé ignorer la loi, dit-on. Il faut d’autant le relever que les lois sont faites pour être respectées et non pas pour être allègrement foulées au pied. Toutefois, la responsabilité de l’Etat est aussi engagée en ce sens que lui qui est censé faire respecter la loi parce que disposant de la force publique, a failli à sa mission. En effet, bien des installations anarchiques sont souvent faites sous ses yeux sans qu’il ne daigne les en empêcher. Mieux, il a parfois donné l’impression, à travers certaines pratiques, de reconnaître la légitimité de ces «hors-la-loi». Par exemple, alors que ces commerçants étaient anarchiquement installés, les services municipaux et ceux des Impôts continuaient de leur prélever des taxes. Cela dit, il faut donc que chaque acteur, à l’avenir, joue son rôle pour éviter de telles situations fortement déplorables.

«Le Fou»