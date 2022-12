DÉPART DU DERNIER CONTINGENT FRANÇAIS DE LA CENTRAFRIQUE : Divorce consommé entre la France et la RCA

Le dernier contingent de l’armée française a quitté la République centrafricaine (RCA), le 15 décembre 2022. Au nombre de 47, ces soldats faisaient partie d’un effectif de 130 militaires de la mission logistique (MISLOG-B) basée en RCA. Bien que décidé par Paris face à la montée en puissance du groupe Wagner en RCA, ce retrait symbolise l’échec de l’Armée française dans ce pays de l’Afrique centrale en proie à l’insécurité. C’est d’autant plus vrai que si l’armée française avait réussi à faire face à la horde de rebelles qui menaçaient de brûler Bangui au sens propre comme au sens figuré du terme, le pays de Faustin Archange-Touadera n’aurait certainement pas fait appel au groupe privé de sécurité Wagner. En tout cas, ce retrait définitif de l’armée française de la RCA est aussi un échec cuisant pour le président Emmanuel Macron qui n’aura pas réussi à convaincre son homologue centrafricain de poursuivre avec le partenaire français dont le poids devenait de plus en plus lourd sur les fragiles épaules de la RCA. En effet, l’opération Sangaris qui a débuté en 2013, avait compté jusqu’à 1600 hommes autour de 2016. Si elle a contribué à atténuer l’intensité des flammes qui consumaient les communautés, elle est loin d’avoir réussi à éteindre le feu. De ce point de vue, l’on peut dire que la France n’a pas laissé d’autre choix à la RCA qui était au bord du gouffre, que celui de se tourner vers Wagner et ce, malgré la sulfureuse réputation de prédateur de droits de l’Homme qu’on attribue à ce groupe.

C’est un coup dur pour la France, puisqu’elle perd ainsi du terrain au profit de la Russie

Du reste, pouvait-il en être autrement? Car, comme le dit l’adage, pour éteindre un incendie, on n’a pas besoin d’eau propre. C’est vrai que l’on peut considérer ce divorce entre la France et la RCA comme une sorte d’ingratitude de la part du peuple centrafricain car, quoi que l’on dise, l’Hexagone aura contribué à sauver des vies en Centrafrique. Mais comme on le dit, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. La France paie cash donc pour son jeu trouble en RCA dans un contexte où le peuple centrafricain meurtri, attendait d’elle un soutien plus massif et franc. Cela dit, ce retrait des derniers soldats français de la RCA, est la preuve que le divorce est consommé entre la France et la RCA. Et l’on peut, sans risque de se tromper, affirmer que c’est un coup dur pour la France, puisqu’elle perd ainsi du terrain au profit de la Russie. On est d’autant plus porté à le penser que ce retrait intervient après celui du Mali et qu’il n’est pas exclu que d’autres bases militaires françaises en Afrique, plient bagage dans un proche avenir. C’est dire si l’Elysée gagnerait à revoir sa politique de coopération militaire avec ses anciennes colonies où le sentiment anti-français ne cesse de gagner du terrain. En tout cas, il y va de l’avenir de ses bases militaires en Afrique.

DZ