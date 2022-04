DEVOIR DE JUSTIFICATION DU DROIT A L’ONU : Quelle hypocrisie !

Le mardi 26 avril dernier, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution obligeant les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, à justifier leur recours au veto. Cette résolution, à y voir de près, trouve sa raison d’être à cause de l’usage intempestif et mécanique du droit de veto reconnu à cinq grandes puissances, notamment les Etats-Unis, la Chine, la France, la Russie et le Royaume Uni. En effet, ces cinq grandes puissances ont fait de l’usage du droit de veto, un réflexe pour préserver, de façon exclusive et parfois sans discernement, leurs intérêts et ceux de leurs alliés. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. La Russie y a recouru 143 fois, les Etats-Unis, 86 fois, le Royaume Uni, 30 fois ; la Chine et la France, 18 fois chacune. L’objectif donc des initiateurs de la réforme, c’est d’éviter que le droit de veto ne soit utilisé à tour de bras par les cinq seigneurs de la planète qui semblent avoir la nostalgie de la guerre froide et ce, au détriment de l’intérêt et du bien-être de l’humanité. L’idée est certes noble, mais est-ce d’une telle réforme dont on a besoin à l’ONU ? Si, comme le disent certains diplomates, la résolution veut « promouvoir le rôle des Nations unies, le multilatéralisme » et « la voix » de tous ceux qui ne détiennent pas de droit de veto et ne siègent pas au Conseil de sécurité, sur les questions de paix et de sécurité internationales, les 193 pays qui l’ont votée, auraient dû avoir le courage d’aller au-delà.

Il appartient aux autres pays membres de l’ONU de travailler à imposer une réforme en profondeur des Nations unies

Pour sûr, le consensus qui a entouré l’adoption de cette résolution, porte les germes de l’hypocrisie qui a toujours marqué le fonctionnement de l’ONU. La preuve, le texte n’est pas contraignant et rien n’empêche un pays ayant utilisé son droit de veto, de refuser de s’expliquer devant l’Assemblée générale. Ce serait donc de la tautologie que de dire que la résolution votée le 26 avril dernier, est l’expression des arrangements entre grandes puissances pour continuer de régenter le monde sous le prisme de leurs intérêts personnels. Cela dit, il appartient aux autres pays membres de l’ONU de travailler à imposer une réforme en profondeur des Nations unies pour ne plus faire de l’organisation, de façon définitive, un « machin » et ce, en tenant compte de l’évolution du monde et des aspirations des peuples. Il est évident que l’instabilité actuelle dans le monde est une conséquence de l’incapacité de l’ONU à jouer pleinement le rôle à lui dévolu. Autrement dit, les réformettes à l’instar de celle du 26 avril 2022, continueront de donner le pouvoir aux grands de ce monde, d’utiliser les Nations unies comme un papier hygiénique dans une toilette pour défendre leurs intérêts sous le regard impuissant des pays faibles.

Michel NANA