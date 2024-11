Diplomatie : La Russie et la RCA renforcent leur coopération au niveau ministériel à Sotchi

Suite au deuxième sommet Russie-Afrique en 2023 la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique a eu lieu du 9 au 10 novembre 2024 à Sotchi en Russie. Cette conférence est devenue un nouveau format du renforcement de partenariat entre l’Afrique et la Russie. Un vaste programme de travail comprenait des rencontres bilatérales, des tables rondes et des débats d’experts sur les sujets les plus actuels de l’agenda russo-africain dans des domaines tels que la politique, la sécurité, l’économie, la science et l’éducation, la culture et la sphère humanitaire. La délégation centrafricaine avec madame Sylvie Baïpo Témon, ministre des affaires étrangères et des centrafricains de l’Etranger en tête a compris également le ministre d’Etat à l’Education Nationale monsieur Aurélien Simplice Kongbelet Zingas, le ministre de la commerce monsieur Thierry Patrick Akoloza et le ministre conseiller à la présidence en matière des grands travaux monsieur Pascal Bida Koyagbele. Le samedi 9 novembre, une rencontre bilatérale a eu lieu entre la ministre des Affaires étrangères centrafricaine, Sylvie Baïpo Témon, et son homologue russe Sergueï Lavrov. Les ministres ont discuté des résultats de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la sécurité, de la diplomatie, de l’énergie, des infrastructures et de l’éducation. La réunion a abouti à la signature de deux accords importants: le premier concerne l’exemption de visa entre les deux pays, ce qui facilitera les échanges entre les citoyens des deux Etats ; le second concerne les consultations politiques, ce qui permettra aux deux pays de renforcer la coopération sur les questions internationales.Le 9 novembre également, a eu lieu la cérémonie de signature du protocole d’accord entre le ministère de l’Éducation nationale de la RCA et le ministère de l’Éducation de la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine de l’enseignement général, de l’enseignement professionnel secondaire, de la formation professionnelle et d’autres domaines. Du côté russe, l’accord a été signé par le premier vice-ministre de l’éducation de la Fédération de Russie, Aleksandre Bougaev, du côté centrafricain – le ministre d’État à l’éducation nationale Aurélien Simplice Kongbelet Zingas. Le ministre centrafricain a remis à la partie russe les données des études topographiques d’une parcelle de terrain de 10 hectares prévue pour la construction d’un complexe éducatif russo-centrafricain à Bangui. M. Kongbelet Zingas a rappelé les étapes de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’éducation interrompue dans les années 1990 et a exprimé sa reconnaissance et sa joie qu’elle puisse aujourd’hui être restaurée. Cette conférence ministérielle a permis à la République centrafricaine et à la Russie, déjà alliées et partenaires fiables, de renforcer davantage leur coopération et d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement commun.

Souleymane Touré , journaliste indépendant