ELECTION A L’ASSEMBLEE NATIONALE IVOIRIENNE : Bictogo sur un boulevard

Le 7 juin prochain, les Ivoiriens connaitront le nom du président de leur Assemblée nationale, c’est-à-dire celui qui va succéder au défunt Amadou Soumahoro. Mais déjà, et sauf tsunami politique de forte amplitude, le portrait-robot de l’occupant du perchoir de la Chambre basse du Parlement ivoirien, est presque connu : un homme de 59 ans, né le 14 décembre 1962 à Agboville en Côte d’Ivoire ; un homme d’affaires et homme politique ivoirien ; Directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir. Bref, désigné par le président Alassane Dramane Ouattara, Adama Bictogo, puisque c’est de lui qu’il s’agit, devrait occuper le fauteuil laissé vacant depuis le 7 mai dernier, suite au décès de l’enfant de Séguéla dans la région du Worodougou. Le RHDP, le parti de Bictogo qui demandait à Guillaume Soro de « libérer le tabouret », dispose d’une majorité à l’Assemblée nationale, soit 137 députés sur 255. Par le jeu de la démocratie et des consignes de vote au sein du parti présidentiel, Adama Bictogo a toutes les changes de porter le toast de la victoire. Il ne fait quasiment aucun doute qu’il triomphera à l’issue du scrutin du 7 juin prochain. Le boulevard est d’autant plus dégagé que l’opposition ivoirienne n’a pas réussi à se choisir un candidat pour tenter de titiller le leadership du RHDP et de son candidat.

Le député d’Agboville devra travailler à renforcer ses capacités de meneur d’hommes

Finalement, le plus dur pour le futur président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, aura été d’obtenir l’aval de ADO. Le reste n’est plus qu’une question de formalités.Quel parcours ! Adama Bictogo que l’on avait pourtant dit, courant 2021, lâché par le président Ouattara. En effet, soupçonné d’avoir exhibé trop tôt ses ambitions présidentielles pour les échéances de 2025, l’homme d’affaires avait fini par être en froid avec son mentor Ouattara si fait qu’il avait été rétrogradé dans la hiérarchie du parti au pouvoir. En un laps de temps, l’homme avait perdu de sa superbe et était affaibli. Maintenant qu’il est quasi assuré d’étamer le maillet, certains de ses adversaires ont eu tort de l’avoir l’enterré trop tôt. Baroudeur, homme de terrain ayant noué des relations un peu partout sur l’échiquier politique, mais clivant, le député d’Agboville devra travailler à renforcer ses capacités de meneur d’hommes. Ce qui est loin d’être une sinécure en raison notamment d’un tempérament qui ne sera pas toujours un bon allié. En attendant l’officialisation de sa prise de pouvoir à l’Assemblée nationale le 7 juin 2022, Adama Bictogo se doit d’opérer sa mue dans sa nouvelle camisole de président de l’AN.

Michel NANA