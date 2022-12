ELIMINATION DE LA TUNISIE A LA COUPE DU MONDE QATAR 2022 : Le miracle ne s’est pas produit pour les Aigles de Carthage

Dernière du Groupe avec un petit point, à cinq longueurs de la France qui dominait de la tête et des épaules la poule D de la Coupe du monde Qatar 2022 après les deux premières journées, c’est un véritable exploit que devait réaliser la Tunisie pour se hisser en huitièmes de finale d’une compétition où elle n’avait pas totalement son destin entre les mains. Car, même en cas de victoire sur les Bleus, la Tunisie devait compter sur une victoire du Danemark sur l’Australie ou un match nul entre ces deux équipes pour espérer se qualifier au second tour à la faveur d’un hypothétique meilleur goal différentiel. Sur le papier, l’équation était simple : battre la France avec le plus large score possible et espérer que l’Australie ne gagne pas devant le Danemark. Sauf que sur le terrain, la réalité était tout autre. Car, battre les champions en titre, s’est révélé chose difficile pour des Tunisiens sans inspiration, même devant une expérimentale équipe de France qui avait de la peine à trouver ses repères et encore moins ses automatismes, en raison de la vaste rotation entreprise par l’entraîneur Didier Deschamps qui a opéré pas moins de neuf changements dans son équipe type.

Les astres ne se sont pas totalement alignés pour les Tunisiens

Un choix stratégique assez audacieux mais plutôt improductif et qui n’a pas souri à l’entraîneur français qui a dû régler la mire en deuxième période avec les entrées de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et autre Ousmane Dembélé pour donner un semblant d’âme à une équipe de France qui a plutôt balbutié son football. Une situation qui a profité à la Tunisie qui obtiendra l’ouverture du score sur une percée de Wahby Khazri à l’heure de jeu. Les Tunisiens obtiendront finalement une victoire de prestige devant le champion en titre sur le seul but de la rencontre. Une mince consolation car les astres ne se sont pas totalement alignés pour eux pour leur permettre d’obtenir la qualification tant espérée. En effet, dans le même temps, l’Australie l’emportera face au Danemark, par 1 but à 0 dans l’autre match du groupe et accompagnera la France en huitièmes de finale. Le miracle ne s’est donc pas produit pour les Aigles de Carthage. L’aventure s’arrête ainsi en phase de poule pour la Tunisie qui n’aura pas montré grand-chose à cette Coupe du monde. La déception est d’autant plus grande que les Aigles de Carthage avaient un coup à jouer dans ce groupe D et peuvent, à présent, nourrir des regrets pour n’avoir pas su négocier au mieux tous leurs matches. Reste donc à tirer toutes les leçons de cette brève aventure en terre qatarienne pour mieux se préparer pour les échéances futures avec la CAN 2023 qui se profile déjà à l’horizon.

Outélé KEITA