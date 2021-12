ELIMINATION DE SOUMANA BOURA  

Dans un communiqué rendu public le 21 décembre 2021, l’Armée française annonce avoir tué Soumana Boura, l’un des membres du commando qui avait, de sang-froid, carbonisé en août 2020, dans la réserve de Kouré, six humanitaires français et leurs accompagnateurs nigériens. Comme pour se délecter de cet acte odieux, ce désormais ex-membre de l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) avait filmé et diffusé ce meurtre qui avait créé une onde de choc non seulement dans le milieu des humanitaires, mais aussi au sein des populations du Sahel. Son élimination pourrait donc constituer un ouf de soulagement pour les parents des victimes, mais aussi pour l’ensemble des forces engagées dans la traque des terroristes au Sahel. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’élimination de Soumana Boura est un message fort que la France envoie à tous les terroristes qui écument la bande sahelo-saharienne. En tout cas, tous ceux qui ont participé à ce crime d’une rare cruauté, sont en sursis. On est d’autant plus porté à le croire que le chef de l’EIGS lui-même, Adnan Abou Walid al Sahraoui, qui aurait ordonné l’assassinat des humanitaires, avait aussi été trucidé par l’Armée française. Et ce n’est pas tout : une dizaine de personnes liées à cet ignoble acte, ont également été appréhendées récemment au Niger. Sale temps donc pour les assassins des six humanitaires et leurs complices, pourrait-on dire. Avec la neutralisation de Soumana Boura, l’on peut affirmer que l’étau se resserre davantage autour de tous ceux qui ont commis ou sont mêlés à ce crime.

C’est une excellente chose que de traquer tous ceux qui prennent du plaisir à ôter la vie d’innocentes personnes

Et c’est tant mieux, car on ne doit pas permettre à des individus de s’arroger le droit de vie ou de mort sur les autres. Certes, Soumana n’est pas une figure emblématique de l’EIGS, mais il n’en demeure pas moins qu’il dirigeait plusieurs dizaines de combattants dans la zone de Gober Gourou et de Firo, dans l’Ouest du Niger. C’est dire si son élimination pourrait être considérée par ces derniers comme un affront. C’est pourquoi il faut avoir le triomphe modeste. Il faut même inviter les armées de la région à garder l’arme au pied. C’est d’autant plus nécessaire que l’élimination physique des combattants des groupes armés, donne généralement lieu à des répresailles. L’endoctrinement dont les combattants sont victimes et la prise de stupéfiants par ces derniers, les poussent à venger leurs morts. C’est dire s’il en faut plus pour éradiquer le terrorisme au Sahel. Mais en attendant, c’est déjà une excellente chose que de traquer tous ceux qui prennent du plaisir à ôter la vie d’innocentes personnes. Allah n’a pas demandé de tuer en son nom et personne ne devrait se prévaloir de ce droit. Cela dit, il faut souhaiter que les arrestations et les éliminations de personnes impliquées dans l’assassinat des six humanitaires et leurs accompagnateurs, contribuent à élucider ce dossier. Il y va de l’honneur et de la crédibilité de la France et du Niger qui ont promis aux parents des victimes, de tout mettre en œuvre pour que les assassins paient pour leurs crimes.

DZ