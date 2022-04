ENLEVEMENT PRESUME DE MERCENAIRES RUSSES AU MALI : Un caillou dans les godasses de Goïta

La semaine dernière, l’armée française affirmait avoir pris des vues portant sur des mercenaires russes enterrant des corps à la sauvette. Dans un communiqué publié le 24 avril dernier, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) annonce avoir capturé des combattants du Groupe Wagner dans le centre du Mali. Ces annonces, si elles sont fondées, confirment la présence du groupe Wagner dans le pays, contrairement à la position des autorités maliennes qui consiste à ne pas reconnaître la présence de Wagner, mais simplement celle de formateurs russes. Quoi qu’il en soit, la vérité finira un jour par émerger. Selon le JNIM, les combattants des forces russes de Wagner auraient été capturés début avril, près de Ségou. Ils auraient participé à l’opération antiterroriste menée par l’armée malienne à Moura en fin mars. Contrairement à son habitude, le JNIM ne publie ni photos ni vidéos des captifs. Ce qui peut faire douter de la sincérité de ses déclarations. Mais, peut-on se demander : quel intérêt le JNIM peut-il avoir à porter atteinte à son propre crédit en faisant des déclarations infondées ? Il n’y a pas de fumée sans feu, et l’on peut être amené à penser que la déclaration du JNIM n’est pas dépourvue de fondement. Ce qui serait un caillou dans les godasses du président Assimi Goïta, car ce serait un flagrant démenti de la position officielle des autorités maliennes. On peut même se demander pourquoi les autorités maliennes s’obstinent à contester la réalité, d’autant que la présence du groupe Wagner au Mali est presque devenue un secret de Polichinelle.

Si l’information est vérifiée, le mythe de l’invincibilité des combattants de Wagner en prend un grand coup

Il est vrai que le Mali, comme pratiquement tous les pays du monde, a adhéré à la Convention des Nations unies sur l’interdiction du mercenariat. Mais les combattants de Wagner sont-ils des mercenaires ? Sans doute, puisque Wagner est un groupe privé. Mais les Etats-Unis y ont déjà eu recours. D’une certaine manière, la France aussi avec la bande à Bob Denard. Pourquoi pas le Mali ? En tant qu’Etat souverain, le Mali a toute la latitude pour initier les relations de coopération nécessaires à son épanouissement, dans le respect des règles internationales. C’est le statut de Wagner qui peut poser problème. C’est dans ce cadre que la libération des éventuels captifs russes devient compliquée. Comment négocier puisque ni le Mali, ni la Russie ne reconnaissent officiellement la présence de Wagner au Mali ? Seul le recours aux organismes humanitaires et/ou à des médiateurs officieux, pourrait permettre de trouver une solution. Si l’information est vérifiée, le mythe de l’invincibilité des combattants de Wagner en prend un grand coup. Au Burkina, ceux qui se battent pour faire venir les forces russes, pourraient quelque peu déchanter. La preuve serait faite que, comme tout le monde, les Russes peuvent aussi essuyer des revers au Sahel comme ailleurs et que les troupes françaises et européennes n’ont pas totalement démérité. Selon le JNIM, c’est maintenant que vont commencer les vrais combats. Effet d’annonce ou réelle détermination ? Le pire est donc à craindre, et l’on espère que cela restera un effet d’annonce accompagnant une prise de guerre inespérée et que la réaction des autorités maliennes provoquera le crépuscule du JNIM et de tous les groupes terroristes qui écument le Sahel.

Apolem