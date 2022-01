FERMETURE DE CENTRES DE SANTE PRIVES NON CONFORMES : Une œuvre de salubrité publique qui n’avait que trop tardé

Depuis quelque temps, je fais le constat que les autorités ont entrepris une vaste opération d’assainissement du secteur de la santé. En témoigne la fermeture, les unes après les autres, de structures sanitaires non conformes à travers le territoire national. Nombre d’entre elles ont été sommées de fermer. Et d’autres, je n’en doute pas, sont sur la liste noire. Ordre de fermer leur sera notifié, le moment venu, puisque l’opération se mène progressivement, région après région. Personnellement, je tire mon chapeau aux autorités pour ce que j’appelle une œuvre de salubrité publique qui, j’allais dire, n’avait que trop tardé. Je le dis parce que le secteur de la santé est si sensible que le désordre et la pagaille n’y ont pas de place. C’est pourquoi j’encourage les autorités à aller jusqu’au bout de leur logique. Il faut assainir le milieu en fermant tous les établissements sanitaires privés non conformes. Je le dis parce qu’en réalité, certains d’entre eux ne sont ni plus ni moins que des mouroirs. Non seulement le cadre est parfois très insalubre et certains établissements sanitaires n’ont même pas le minimum de matériel biomédical pour fonctionner. Mais aussi, parfois, on y trouve un ou deux lits qui accueillent, l’un après l’autre, tous les patients qui y viennent avec tous les risques qui vont avec, puisque certaines maladies sont contagieuses. Voyez-vous ? On ne peut pas laisser les gens, parce qu’ils cherchent de l’argent, jouer avec la santé des autres. C’est tout simplement inacceptable. Car, Dieu seul sait le nombre de patients admis dans ces centres de santé, qui ont perdu la vie par manque de prise en charge adéquate. Là aussi, je sais de quoi je parle.

Les autorités ont vu juste en tapant du poing sur la table

Car, dans bien des établissements sanitaires privés, travaille un personnel non qualifié. Certains agents n’ont aucun minimum en matière de santé tandis que d’autres se font recruter sur la base de faux diplômes. A preuve, plusieurs fois, des étrangers se faisant passer pour des médecins, ont été épinglés pour faux diplômes alors même qu’ils ont exercé plusieurs années durant. Voyez-vous ? Soyons très prudents en n’acceptant pas de nous donner à des marchands d’illusions quand on est malade. Nous pouvons facilement nous compliquer la tâche et aggraver notre mal sans le savoir. Certes, je sais que certains, du fait de la proximité et de la pauvreté, sont amenés à fréquenter certains centres de santé privés, sachant bien que ceux-ci ne présentent pas toutes les commodités et garanties. Je pense qu’il y a lieu de savoir parfois raison garder. Car, non seulement vous allez y jeter les maigres sous que vous avez, mais aussi vous n’aurez pas la solution à votre problème. Pire, vous risquez de le complexifier. En fait, pour dire vrai, la plupart des établissements sanitaires privés sommés de fermer, situés dans les quartiers périphériques, ne sont rien moins que des centres clandestins d’avortement. S’ils sont sincères, je sais que nombreux seront les promoteurs qui me donneront raison. Les usagers aussi. La pratique semble connue de tous mais les précautions sont prises pour ne pas se laisser prendre. C’est pour toutes ces raisons que je pense que les autorités ont vu juste en tapant du poing sur la table. Car, comme on le dit, « mieux vaut tard que jamais ».

« Le Fou »