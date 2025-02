Football : Coris Bank, Championne 2025, du tournoi interbancaire

Le samedi 01 février 2025, la ville de Ouagadougou, a été le théâtre d’un événement sportif d’envergure avec la finale du tournoi de football interbanques et établissements financiers (Coupe APBEF-B). Organisée sous la houlette du Comité des sports inter-banques et établissements financiers du Burkina Faso, cette journée marquait la clôture de la 6e édition des activités sportives bancaires.

Le tournoi interbancaire de football, organisé par l’APBEF- B, est devenu un événement annuel majeur depuis six ans. Ce tournoi vise à renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe parmi les travailleurs des banques et établissements financiers du Burkina Faso. La sixième édition, lancée le 20 juillet 2024, a vu la participation de douze banques et s’est conclue le 1er février 2025. L’objectif principal de ce tournoi est de consolider les liens de solidarité au sein du secteur bancaire. Après plus de huit mois de compétition intense, l’équipe de Coris Bank a remporté le trophée face à la Bank Of Africa (BOA) sur le score sans appel de 5 buts à 1. Ce match tant attendu a offert un spectacle à la hauteur des attentes. La BOA, malgré un retour prometteur au score, s’est inclinée face à Coris Bank déterminée à mettre fin à son invincibilité (vainqueur trois fois successives du trophée). La performance de Abdoul Karim Ouédraogo, auteur d’un doublé mémorable, a permis à Coris Bank de réaliser une performance XXL, s’imposant finalement 5-1, et décrochant ainsi la Super Coupe 2025. Le parrain Diakarya Ouattara, président de l’Association Professionnelle des banques et Etablissements financiers du Burkina, a souligné l’importance de cette initiative pour maintenir le brassage et encourager un mode de vie actif et sain parmi les employés des banques. Le co parrain, le président de la fédération burkinabè de football (FBF), le colonel Major, Oumarou Sawadogo, a pour sa part, félicité toutes les équipes qui ont participé à cette compétition, débutée le 20 juillet 2024, et a salué le bon esprit qui a prévalu pendant la finale. La 6e édition du tournoi de football interbanques a été un succès retentissant, marquée par des performances exceptionnelles et un engouement populaire qui ne cesse de croître année après année. Coris Bank est repartie avec la somme de 1500000 ainsi que le trophée tant convoité, tandis que la BOA a été consolée avec la somme de 1000000 FCFA. Cette 6e édition a également bénéficié d’un soutien institutionnel de taille avec la présence du représentant du directeur de cabinet de la Présidence du Faso, Anderson Medah, ainsi que du Dr Aboubacar Nacanabo, ministre de l’économie, des Finances et de la prospective. Cette présence de haut niveau témoigne de l’importance de cette compétition sportive qui, au-delà de l’aspect compétitif, renforce la cohésion entre les différentes institutions bancaires et financières du pays.

Seydou TRAORE