IL ETAIT TEMPS

Les services techniques du ministère des Ressources animales et halieutiques, en collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), ont procédé à la saisie suivie de l’incinération de 700 carcasses de poulets importées. Il était vraiment temps surtout quand on sait que biens des pays voisins sont en proie à l’épidémie de grippe aviaire qui fait des ravages. Toute chose qui avait contraint les autorités à interdire et ce, jusqu’à nouvel ordre, l’importation de la viande de volaille.