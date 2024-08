IL ETAIT TEMPS !

Le Conseil des ministres, en sa séance du 31 juillet dernier, a adopté un projet de décret portant détermination des zones de compétence territoriale de la Police et de la Gendarmerie nationales. Cette mesure, dit-on, permettra un meilleur maillage sécuritaire du pays. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était vraiment temps au regard non seulement du contexte sécuritaire qui est le nôtre, mais aussi et surtout quand on sait que, par-endroits, les deux corps que sont la Police et la Gendarmerie, marchaient sur les platebandes des uns et des autres.