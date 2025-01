IL ETAIT TEMPS !

Le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouaga I a décidé, en ce début d’année, de lancer une opération spéciale dite « casiers vides » avec l’objectif d’évacuer tous les dossiers pendants restés sans jugement. A cette occasion, le parquet annonce la tenue d’audiences délocalisées dans diverses salles des mairies d’arrondissements de Ouaga, au Conseil économique et social (CES) ou dans des salles d’audiences d’autres juridictions. Quand on sait que certains dossiers datent de plus de 10 ans et sont même frappés par la prescription, on ne peut que saluer cette opération « cassiers vides » qui n’avait que trop tardé. Il était vraiment temps !