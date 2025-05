IL ETAIT TEMPS !

La Police municipale de Ouaga a conduit une opération de sécurisation des cimetières situés dans ladite commune et ce, aux fins d’interpeller les auteurs d’actes illicites tels les vols, les dégradations, les profanations, etc. Quand on sait que les cimetières sont devenus de hauts lieux de banditisme et de pratiques malsaines, on ne peut qu’encourager une telle opération et souhaiter qu’elle s’inscrive dans la durée. Il était vraiment temps !